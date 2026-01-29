İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Əraqçi: Hazırda bir neçə ölkə regionda tammiqyaslı müharibənin qarşısını almağa çalışır

    Region
    29 yanvar, 2026
    20:06
    Əraqçi: Hazırda bir neçə ölkə regionda tammiqyaslı müharibənin qarşısını almağa çalışır
    Abbas Əraqçi

    Hazırda bir neçə ölkə regionda tammiqyaslı müharibənin qarşısını almağa çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" hesabında yazıb.

    İran XİN başçısı qeyd edib ki, onlardan heç biri Avropa ölkəsi deyil:

    "Avropa ancaq vəziyyəti qızışdırmaqla məşğuldur".

    Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunu (SEPAH) terror təşkilatlarının siyahısına daxil edib.

