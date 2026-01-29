Əraqçi: Hazırda bir neçə ölkə regionda tammiqyaslı müharibənin qarşısını almağa çalışır
Region
- 29 yanvar, 2026
- 20:06
Hazırda bir neçə ölkə regionda tammiqyaslı müharibənin qarşısını almağa çalışır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" hesabında yazıb.
İran XİN başçısı qeyd edib ki, onlardan heç biri Avropa ölkəsi deyil:
"Avropa ancaq vəziyyəti qızışdırmaqla məşğuldur".
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunu (SEPAH) terror təşkilatlarının siyahısına daxil edib.
Son xəbərlər
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04
Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıbRegion
23:01
Video
Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olubHadisə
22:59
Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıbİnfrastruktur
22:59
Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edirRegion
22:48
Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxırDigər
22:41