Иран направил в Катар пять самолетов с продовольствием

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Тегеран направил пять самолетов с продовольствием в Катар, с которым ряд стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя авиакомпании.

"На данный момент пять самолетов со скоропортящимися продуктами, в частности, фруктами и овощами, были направлены в Катар, каждый перевозит около 90 тонн груза, еще один самолет вылетит сегодня", — заявил представитель компании Iran Air Шахрош Ноушабади.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет ранее объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.