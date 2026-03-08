Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте

    ВС Ирана нанесли удары по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте.

    Как передает Report, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    "Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.

    По данным КСИР, в результате ударов сильно подверждены центр подготовки и ремонта вертолетов базы, топливные резервуары для вертолетов и самолетов, а также здание командования этой базой.

