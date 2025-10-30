Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Иран начал переговоры с Telegram по возобновлению его работы

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 19:57
    Иран начал переговоры с Telegram по возобновлению его работы

    Власти Ирана начали переговоры с Telegram для возобновления его работы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

    "Министерство связи страны начало переговоры с Telegram и некоторыми другими платформами по возможному возобновлению их работы в стране. Если все условия резолюции Верховного совета по виртуальному пространству будут выполнены, с мессенджера снимут все ограничения в стране", - сообщает агентство.

    İran "Telegram"ın fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıb

