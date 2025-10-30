Иран начал переговоры с Telegram по возобновлению его работы

Власти Ирана начали переговоры с Telegram для возобновления его работы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

"Министерство связи страны начало переговоры с Telegram и некоторыми другими платформами по возможному возобновлению их работы в стране. Если все условия резолюции Верховного совета по виртуальному пространству будут выполнены, с мессенджера снимут все ограничения в стране", - сообщает агентство.