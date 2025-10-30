Иран начал переговоры с Telegram по возобновлению его работы
- 30 октября, 2025
- 19:57
Власти Ирана начали переговоры с Telegram для возобновления его работы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.
"Министерство связи страны начало переговоры с Telegram и некоторыми другими платформами по возможному возобновлению их работы в стране. Если все условия резолюции Верховного совета по виртуальному пространству будут выполнены, с мессенджера снимут все ограничения в стране", - сообщает агентство.
