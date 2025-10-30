İran "Telegram"ın fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıb
- 30 oktyabr, 2025
- 20:27
İran hökuməti "Telegram" ilə onun fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.
"Ölkənin Rabitə Nazirliyi "Telegram" və bir neçə platforma ilə onların ölkədə fəaliyyətlərinin bərpası ətrafında danışıqlara başlayıb. Ali Şuranın virtual məkanla bağlı qətnaməsinin bütün şərtləri yerinə yetirilərsə, ölkədə messencerə qoyulan bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq", - agentlikdən bildirilib.
