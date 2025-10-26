Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 16:38
    Иран нацелен восстановить отношения с Сирией

    Иран рассчитывает на восстановление отношений с Сирией и надеется на помощь России, учитывая тесные связи Москвы и Дамаска.

    Как передает Report, такое мнение высказывается в материале иранского агентства IRNA.

    По его мнению, Сирия прекрасно понимает, что не сможет стать важным звеном в сложных ближневосточных уравнениях и эффективно взаимодействовать с соседними державами без снижения уровня напряженности в отношениях с Ираном.

    Отмечается, что в Иране видят два сценария развития отношений с Сирией, и наиболее вероятным считается именно тот, что подразумевает снижение напряженности и создание основы для диалога и взаимодействия между двумя странами. "Этот сценарий требует продолжения консультаций между Тегераном и Москвой при учете интересов Ирана и временного сирийского правительства", - подчеркивает IRNA.

