İran Suriya ilə münasibətləri bərpa etmək istəyir
- 26 oktyabr, 2025
- 17:32
İran Suriya ilə münasibətləri bərpa etməyə ümid edir və Moskva ilə Dəməşq arasındakı sıx əlaqələri nəzərə alaraq Rusiyadan kömək gözləyir.
"Report"un məlumatına görə, bu fikir İranın İRNA xəbər agentliyinin məlumatında yer alıb.
Qeyd olunub ki, Suriya İranla gərginliyi azaltmadan Yaxın Şərqdəki mürəkkəb vəziyyətdə əhəmiyyətli bir oyunçuya çevrilə bilməyəcəyini və ya qonşu güclərlə effektiv şəkildə qarşılıqlı əlaqədə ola bilməyəcəyini çox yaxşı başa düşür.
İran Suriya ilə münasibətlərin inkişafı üçün iki ssenari görür, ən çox ehtimal olunanı gərginliyin azaldılmasını və iki ölkə arasında dialoq və əməkdaşlıq üçün zəmin yaradılmasını nəzərdə tutan ssenari hesab olunur. İRNA vurğulayır ki, bu ssenari İranın və Suriyanın müvəqqəti hökumətinin maraqlarını nəzərə alaraq, Tehran və Moskva arasında məsləhətləşmələrin davam etdirilməsini tələb edir.