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    ​Иран может подключиться к системе SWIFT в течение трех месяцев

    Возвращение иранских банковских учреждений в систему может занять и меньше трех месяцев

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Подключение иранских банков к системе SWIFT может произойти в ближайшие три месяца.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Мохаммад Реза Нематзаде.

    "Это может произойти в течение трех месяцев. Планируется, что все шаги по санкциям займут около трех месяцев", - сказал он.

    По оценке министра, возвращение иранских банковских учреждений в систему "может занять и меньше трех месяцев".

    Снятие всех экономических и финансовых санкций с Тегерана предусмотрено достигнутым 14 июля в Вене соглашением Ирана с "шестеркой" по ядерной программе. При этом ранее иранские СМИ сообщали, что переговоры о возобновлении предоставления международным сообществом услуг на иранском рынке начались еще в апреле текущего года.

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