    Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в Тегеране

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 23:42
    В Тегеране состоялась первая трехсторонняя встреча Финансового протокола между Ираном, Индией и Узбекистаном.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление МИД Ирана.

    В переговорах приняли участие генеральный директор по Южной Азии Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Реза Бахрами, совместный секретарь МИД Индии Ананд Пракаш, руководитель Департамента по сотрудничеству с Южной Азией, Ближним и Средним Востоком и Африкой МИД Узбекистана Гуламджон Примкулов.

    Стороны договорились проводить такие встречи на регулярной основе, подчеркивая их значение для развития торговли и стабильности в регионе. 

    В ходе заседания участники сосредоточились на расширении сотрудничества в транспортной и логистической сферах, в частности через стратегическое использование портов и Международного транспортного коридора "Север-Юг" (INSTC), который является совместным проектом РФ, Ирана, Азербайджана и Индии.

