Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в Тегеране

В Тегеране состоялась первая трехсторонняя встреча Финансового протокола между Ираном, Индией и Узбекистаном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление МИД Ирана.

В переговорах приняли участие генеральный директор по Южной Азии Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Реза Бахрами, совместный секретарь МИД Индии Ананд Пракаш, руководитель Департамента по сотрудничеству с Южной Азией, Ближним и Средним Востоком и Африкой МИД Узбекистана Гуламджон Примкулов.

Стороны договорились проводить такие встречи на регулярной основе, подчеркивая их значение для развития торговли и стабильности в регионе.

В ходе заседания участники сосредоточились на расширении сотрудничества в транспортной и логистической сферах, в частности через стратегическое использование портов и Международного транспортного коридора "Север-Юг" (INSTC), который является совместным проектом РФ, Ирана, Азербайджана и Индии.