    İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri Tehranda ilk üçtərəfli görüş keçirib

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 23:48
    Tehranda İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri arasında Maliyyə protokolunun ilk üçtərəfli görüşü  keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Danışıqlarda İran Xarici İşlər Nazirliyinin Cənubi Asiya üzrə baş direktoru Məhəmməd Rza Bəhrami, Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin birgə katibi Anand Prakaş, Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin Cənubi Asiya, Yaxın və Orta Şərq, Afrika ölkələri ilə əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Qulamjon Primkulov iştirak ediblər.

    Tərəflər regionda ticarətin inkişafı və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, belə görüşlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Görüş zamanı iştirakçılar nəqliyyat və logistika sektorlarında, xüsusilə limanların istifadəsi və Rusiya, İran, Azərbaycan və Hindistanın birgə layihəsi olan Beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin (INSTC) strateji istifadəsi vasitəsilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə diqqət yetiriblər.

    İran Hindistan Özbəkistan "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi
    Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в Тегеране

