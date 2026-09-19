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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Иран и США продолжают переговоры о соглашении для окончательного прекращения войны

    В регионе
    • 19 сентября, 2026
    • 22:56
    Иран и США продолжают переговоры о соглашении для окончательного прекращения войны

    Переговоры между Ираном и США по-прежнему продолжаются с целью заключения соглашения, которое позволит навсегда завершить войну.

    Как сообщает Report, об этом говорится в предисловии к шестому изданию книги министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи "Сила переговоров".

    "Имеет ли смысл вести переговоры с США, если оба предыдущих раунда переговоров завершились войной? Хотя этот вопрос на первый взгляд кажется простым, на самом деле он представляет собой историю, противоположную истине. Две упомянутые войны произошли не из-за переговоров, а в результате просчетов врагов Ирана", - говорится в отрывке из книги, опубликованном в Telegram-канале Арагчи.

    Отмечается, что на обоих этапах причиной, побудившей противоположную сторону выбрать военный вариант, стало представление о слабом Иране, утратившем способность к эффективному сопротивлению.

    По его словам, вопреки прогнозам иранское общество перед лицом внешней угрозы стало еще более сплоченным.

    "Формирование в американском правительстве идеи о венесуэлизации Ирана сделало их еще более решительными. Представление о том, что Иран оказался в уязвимом внутреннем положении, подтолкнуло агрессоров к принятию ошибочных решений. Однако этот образ мышления основывался скорее на их собственных политических желаниях, чем на реальности. В их представлении Иран шел по пути, схожему с опытом некоторых стран, столкнувшихся с глубокими экономическими и социальными кризисами, и казалось, что для краха его сопротивления достаточно лишь последнего давления. Результатом этого просчета стала сорокадневная война", - говорится в отрывке.

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    Əraqçi: İran ilə ABŞ arasında danışıqlar davam edir

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