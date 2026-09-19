Иран и США продолжают переговоры о соглашении для окончательного прекращения войны

Переговоры между Ираном и США по-прежнему продолжаются с целью заключения соглашения, которое позволит навсегда завершить войну.

Как сообщает Report, об этом говорится в предисловии к шестому изданию книги министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи "Сила переговоров".

"Имеет ли смысл вести переговоры с США, если оба предыдущих раунда переговоров завершились войной? Хотя этот вопрос на первый взгляд кажется простым, на самом деле он представляет собой историю, противоположную истине. Две упомянутые войны произошли не из-за переговоров, а в результате просчетов врагов Ирана", - говорится в отрывке из книги, опубликованном в Telegram-канале Арагчи.

Отмечается, что на обоих этапах причиной, побудившей противоположную сторону выбрать военный вариант, стало представление о слабом Иране, утратившем способность к эффективному сопротивлению.

По его словам, вопреки прогнозам иранское общество перед лицом внешней угрозы стало еще более сплоченным.

"Формирование в американском правительстве идеи о венесуэлизации Ирана сделало их еще более решительными. Представление о том, что Иран оказался в уязвимом внутреннем положении, подтолкнуло агрессоров к принятию ошибочных решений. Однако этот образ мышления основывался скорее на их собственных политических желаниях, чем на реальности. В их представлении Иран шел по пути, схожему с опытом некоторых стран, столкнувшихся с глубокими экономическими и социальными кризисами, и казалось, что для краха его сопротивления достаточно лишь последнего давления. Результатом этого просчета стала сорокадневная война", - говорится в отрывке.