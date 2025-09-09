Иран и МАГАТЭ согласовали новые условия взаимодействия
- 09 сентября, 2025
- 22:22
Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пописали новое соглашение о сотрудничестве после приостановки взаимодействия и прекращения всех инспекций ядерных объектов Тегерана.
Как передает Report, об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью иранской гостелерадиокомпании.
"Способ взаимодействия [с агентством] в новых реалиях, обусловленных незаконными атаками США и Израиля на мирные ядерные объекты нашей страны, был согласован", - сказал он.
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в свою очередь отметил, что МАГАТЭ и Иран согласовали режим возобновления инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в исламской республике.
"Сегодня в Каире мы с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи согласовали практические модальности возобновления инспекционной деятельности в Иране. Это важный шаг в верном направлении", - написал он в соцсети X.