Иран и МАГАТЭ согласовали новые условия взаимодействия

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пописали новое соглашение о сотрудничестве после приостановки взаимодействия и прекращения всех инспекций ядерных объектов Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью иранской гостелерадиокомпании.

"Способ взаимодействия [с агентством] в новых реалиях, обусловленных незаконными атаками США и Израиля на мирные ядерные объекты нашей страны, был согласован", - сказал он.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в свою очередь отметил, что МАГАТЭ и Иран согласовали режим возобновления инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в исламской республике.

"Сегодня в Каире мы с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи согласовали практические модальности возобновления инспекционной деятельности в Иране. Это важный шаг в верном направлении", - написал он в соцсети X.