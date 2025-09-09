İran və AEBA yeni əməkdaşlıq şərtləri barədə razılığa gəlib
Region
- 09 sentyabr, 2025
- 23:13
İran və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) qarşılıqlı əlaqələri və Tehranın nüvə obyektlərində bütün yoxlamaları dayandırdıqdan sonra əməkdaşlıq üçün yeni qaydalar barədə razılığa gəliblər.
"Report"un xəbərinə görə, bunu İranın dövlət televiziya və radio şirkətinə müsahibəsində İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Bəqayi deyib.
"ABŞ və İsrailin ölkəmizdəki dinc nüvə obyektlərinə qanunsuz hücumları nəticəsində yaranan yeni reallıqlarda agentliklə qarşılıqlı fəaliyyət metodu razılaşdırılıb", - o deyib.
KİV-in məlumatına görə, agentliyin rəhbərləri Rafael Qrossi və İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Tehranla AEBA arasında əməkdaşlığın bərpasına dair yeni saziş imzalayıblar.
Son xəbərlər
23:36
Türkiyə Prezidenti Dohaya hücumu qınayıbRegion
23:20
Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıbDigər ölkələr
23:19
Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"Futbol
23:16
Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurubHadisə
23:13
İran və AEBA yeni əməkdaşlıq şərtləri barədə razılığa gəlibRegion
23:05
Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdırXarici siyasət
23:00
"Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndiribFutbol
22:44
Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaqDigər ölkələr
22:30