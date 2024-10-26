Иран через третью страну уведомил Израиль, что не будет отвечать на атаку ЦАХАЛ

Иран через третью страну уведомил Израиль, что не будет реагировать на атаку, которая стала ответом на иранский ракетный удар по израильской территории.

Иран через третью страну уведомил Израиль, что не будет реагировать на атаку, которая стала ответом на иранский ракетный удар по израильской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник эмиратский телеканал Sky News Arabia.

26 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране. 1 октября иранские военные нанесли массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).