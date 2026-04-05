    Иран атаковал военные базы США в регионе с помощью БПЛА

    • 05 апреля, 2026
    • 01:06
    Иран атаковал военные базы США в регионе с помощью БПЛА

    Иранская армия нанесла удары по военным базам США в регионе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении №55 Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении отмечается, что целями дронов "Arash 2" стали радиолокационная система обнаружения ракет и ударных БПЛА США в регионе, алюминиевый завод в Объединенных Арабских Эмиратах, а также командный штаб механизированных, бронетанковых и вертолетных подразделений США в Кувейте.

    Подчеркивается, что Иран продолжит атаки на американские базы в регионе.

    Отмечается также, что в заявлении КСИР выражена благодарность племенам, которые нейтрализовали два вертолета США.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате ударов США и Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Иран Израиль Корпус стражей исламской революции (КСИР) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    İran ABŞ-nin bazalarına PUA-larla hücum edib

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей