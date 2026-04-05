Иран атаковал военные базы США в регионе с помощью БПЛА

Иранская армия нанесла удары по военным базам США в регионе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении №55 Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении отмечается, что целями дронов "Arash 2" стали радиолокационная система обнаружения ракет и ударных БПЛА США в регионе, алюминиевый завод в Объединенных Арабских Эмиратах, а также командный штаб механизированных, бронетанковых и вертолетных подразделений США в Кувейте.

Подчеркивается, что Иран продолжит атаки на американские базы в регионе.

Отмечается также, что в заявлении КСИР выражена благодарность племенам, которые нейтрализовали два вертолета США.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате ударов США и Израиля.