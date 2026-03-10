Иран атаковал военную базу США Харир в Иракском Курдистане

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Иран нанес ракетный удар по военной базе США Харир в Иракском Курдистане.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР.

    Отмечается, что по базе было выпущено пять ракет.

    İran ABŞ-nin İraq Kürdüstanındakı "Hərir" hərbi bazasına hücum edib
    Iran launches missile strike on US Harir base in Iraqi Kurdistan
