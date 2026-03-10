В Израиле пострадали свыше 190 человек из-за боевых действий на Ближнем Востоке Другие страны

Торговый оборот в Баку в январе увеличился более чем на 4% Бизнес

Из Ирана в Азербайджан с 28 февраля эвакуированы свыше 2 тыс. человек из 69 стран Внутренняя политика

Иран атаковал военную базу США Харир в Иракском Курдистане В регионе

Премьер-министр 13 марта представит доклад Милли Меджлису Милли Меджлис

Цены на золото выросли более чем на 1,4% на фоне спроса на надежные активы Финансы

В Баку среднемесячная зарплата выросла почти на 9% Бизнес

В Баку объем оборота общественного питания вырос на 10% Бизнес