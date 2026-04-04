Ирак освобожден от ограничений на проход по Ормузскому проливу
- 04 апреля, 2026
- 20:49
Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении прохода по Ормузскому проливу.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Alam, об этом говорится в заявлении Центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия".
"Братский Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении Ормузского пролива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ограничения распространяются только на враждебные страны".
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.