Ирак освобожден от ограничений на проход по Ормузскому проливу

Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении прохода по Ормузскому проливу.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Alam, об этом говорится в заявлении Центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия".

"Братский Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении Ормузского пролива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ограничения распространяются только на враждебные страны".

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.