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    Ирак и Турция приступили к переговорам касательно военной базы Башика

    Мевлют Чавушоглу: Стороны проявляют решимость по двустороннему урегулированию вопроса путем переговоров

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "На этой неделе ожидается визит в Турцию иракской делегации".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Делегация может прибыть до конца недели, в том числе в четверг. Стороны проявляют решимость по двустороннему урегулированию вопроса путем переговоров", - подчеркнул М.Чавушоглу.

    Отметим, что Ирак требует от Турции вывести военнослужащих из Башика. Турция же заявляет о своем присутствии там в рамках норм международного права.

    Напомним, что 17 октября делегация министерства иностранных дел Турции посетила Багдад для проведения переговоров по данному вопросу.  

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