Ирак и Турция приступили к переговорам касательно военной базы Башика

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "На этой неделе ожидается визит в Турцию иракской делегации".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Делегация может прибыть до конца недели, в том числе в четверг. Стороны проявляют решимость по двустороннему урегулированию вопроса путем переговоров", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Отметим, что Ирак требует от Турции вывести военнослужащих из Башика. Турция же заявляет о своем присутствии там в рамках норм международного права.

Напомним, что 17 октября делегация министерства иностранных дел Турции посетила Багдад для проведения переговоров по данному вопросу.