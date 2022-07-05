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Институт военных исследований: Сомнительно, что Россия захватит Бахмут и Северск

Институт военных исследований: Сомнительно, что Россия захватит Бахмут и Северск Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии их после боев за Лисичанск вряд ли смогут достигнуть успеха.
В регионе
5 июля 2022 г. 07:11
Институт военных исследований: Сомнительно, что Россия захватит Бахмут и Северск

Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии их после боев за Лисичанск вряд ли смогут достигнуть успеха.

Как передает Report, об этом заявляет Институт военных исследований (ISW).

Российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна.

Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров возле Спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля.

По данным института, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и с предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə Araşdırmaları İnstitutu: “Rusiyanın Baxmut və Siverski ələ keçirməsi mümkün görünmür”

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