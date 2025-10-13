Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Иностранцы тюркского происхождения смогут работать в Турции наравне с гражданами страны

    В регионе
    13 октября, 2025
    12:19
    Иностранцы тюркского происхождения смогут работать в Турции наравне с гражданами страны

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, вносящий изменения в положение о применении Закона "О возможности тюркоязычных иностранцев свободно осуществлять свои профессии и ремесла, работать в государственных или частных учреждениях, организациях или на рабочих местах в Турции".

    Как сообщает Report, указ опубликован в официальном вестнике правительства.

    Отныне для получения разрешения на работу гражданам тюркоязычных стран необходимо соответствовать следующим критериям: наличие вида на жительство; отсутствие угроз безопасности при осуществлении профессиональной деятельности; подтверждение эквивалентности сертификатов, полученных в иностранных государствах; принадлежность к тюркской общине.

    Türkiyədə türkəsilli əcnəbilərin işləməsinə icazə verən qanuna dəyişiklik edilib
    Foreigners of Turkic origin to be able to work in Türkiye on equal basis with country's citizens

