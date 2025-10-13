Иностранцы тюркского происхождения смогут работать в Турции наравне с гражданами страны
- 13 октября, 2025
- 12:19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, вносящий изменения в положение о применении Закона "О возможности тюркоязычных иностранцев свободно осуществлять свои профессии и ремесла, работать в государственных или частных учреждениях, организациях или на рабочих местах в Турции".
Как сообщает Report, указ опубликован в официальном вестнике правительства.
Отныне для получения разрешения на работу гражданам тюркоязычных стран необходимо соответствовать следующим критериям: наличие вида на жительство; отсутствие угроз безопасности при осуществлении профессиональной деятельности; подтверждение эквивалентности сертификатов, полученных в иностранных государствах; принадлежность к тюркской общине.
