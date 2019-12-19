Министр экономики Грузии: Информация о продаже Батумского порта Армении ложная

"Распространившаяся информация о продаже Батумского порта (Грузия) Армении ложная".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она сказала, что порт не принадлежит государству: "Поэтому невозможно его выставление на продажу со стороны государства. Батумским портом долгое время управляет казахстанская компания. У нас нет информации, что армянская сторона проявляет какое-либо внимание к порту. Если бы имело место нечто подобное, мы бы знали об этом".

Отметим, что армянская газета "Жаманак" написала, что страна заинтересована в приобретении Батумского порта в Грузии. В издании отмечается, что различные круги Армении стараются собрать средства для покупки порта. Газета утверждает, что приобретение Батумского порта позволит беспрепятственно транспортировать грузы в Армению.