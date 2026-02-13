Индийская Reliance получила лицензию США на закупку венесуэльской нефти

США выдали лицензию индийской компании Reliance Industries Ltd, позволяющей нефтеперерабатывающему заводу напрямую закупать венесуэльскую нефть.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Документ разрешает покупку, экспорт, продажу уже добытой нефти венесуэльского происхождения, а также продуктов ее переработки. Прямая закупка нефти из Венесуэлы поможет Reliance экономически выгодно заменить российскую нефть.

По словам одного из источников, тяжелая нефть из Каракаса продается со скидкой.

Reliance подавала заявку на лицензию в начале января.

Отметим, что ранее США разрешили этой же компании продолжать закупки нефти у российской компании "Роснефть", несмотря на введенные против нее санкции.