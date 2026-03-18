Илия II будет похоронен 22 марта в соборе Сиони

Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.

Как передает грузинское бюро Report, об этом епископ Иов заявил журналистам после заседания Священного Синода Грузинской православной церкви.

"Похороны состоятся в воскресенье в Сионском соборе, согласно воле Патриарха. Он оставил такое пожелание своим родственникам", – сказал епископ Иов.

В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур.

Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни.