    Илия II будет похоронен 22 марта в соборе Сиони

    Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом епископ Иов заявил журналистам после заседания Священного Синода Грузинской православной церкви.

    "Похороны состоятся в воскресенье в Сионском соборе, согласно воле Патриарха. Он оставил такое пожелание своим родственникам", – сказал епископ Иов.

    В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур.

    Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни.

    Грузинская православная церковь Патриарх Илия II
    II İliya martın 22-də Sioni Kafedralında dəfn olunacaq
    Ты - Король

