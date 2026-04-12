    "Ювентус" после победы над "Аталантой" поднялся в топ-4 Серии А

    Футбол
    • 12 апреля, 2026
    • 00:55
    Ювентус после победы над Аталантой поднялся в топ-4 Серии А

    "Ювентус" минимально обыграл "Аталанту" в выездном матче 32-го тура итальянской Серии А.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д"Италия" в Бергамо завершилась в пользу туринцев со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче забил Жереми Бога на 48-й минуте.

    На данный момент "Аталанта" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 53 набранных очка в 32 встречах. "Ювентус" с 60 очками располагается на четвертой строчке.

    "Atalanta"nı məğlub edən "Yuventus" İtaliya A Seriyasında ilk "dördlüy"ə yüksəlib

