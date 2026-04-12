"Ювентус" после победы над "Аталантой" поднялся в топ-4 Серии А

"Ювентус" минимально обыграл "Аталанту" в выездном матче 32-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д"Италия" в Бергамо завершилась в пользу туринцев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Жереми Бога на 48-й минуте.

На данный момент "Аталанта" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 53 набранных очка в 32 встречах. "Ювентус" с 60 очками располагается на четвертой строчке.