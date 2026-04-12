NYT: Переговоры Ирана и США в Исламабаде прошли в дружественной атмосфере

Переговоры между делегациями Ирана и США в пакистанской столице Исламабаде прошли в спокойной и дружественной атмосфере.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

Согласно информации, главы делегаций Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали друг другу руки.

"Галибаф, спикер иранского парламента и влиятельная военная и политическая фигура, пожал руку вице-президенту [США] Джей Ди Вэнсу", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимают участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.