    • 12 апреля, 2026
    NYT: Переговоры Ирана и США в Исламабаде прошли в дружественной атмосфере

    Переговоры между делегациями Ирана и США в пакистанской столице Исламабаде прошли в спокойной и дружественной атмосфере.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

    Согласно информации, главы делегаций Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали друг другу руки.

    "Галибаф, спикер иранского парламента и влиятельная военная и политическая фигура, пожал руку вице-президенту [США] Джей Ди Вэнсу", - говорится в сообщении.

    Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимают участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.

