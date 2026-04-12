    NYT: İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqlar dostluq atmosferində keçib

    İran və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında Pakistanın paytaxtı İslamabadda baştutan danışıqlar sakit və dostluq ab-havasında keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) qəzeti İran rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri Məhəmmədbaqer Qalibaf və Cey Di Vens bir-birinin əlini sıxıblar.

    "İran parlamentinin spikeri, nüfuzlu hərbi və siyasi xadim Qalibaf [ABŞ-nin] vitse-prezident Cey Di Vensin əlini sıxıb", - deyə məlumatda bildirilir.

    Xatırladaq ki, İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqların ilk günü başa çatıb. Məsləhətləşmələrdə Vaşinqtonu Cey Di Vensin başçılıq etdiyi, tərkibinə prezidentin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və sahibkar Cared Kuşnerin də daxil olduğu nümayəndə heyəti təmsil edir. İran tərəfindən isə danışıqlarda parlamentin spikeri Məhəmmədbaqer Qalibaf və XİN rəhbəri Abbas Əraqçi iştirak edirlər. Görüşdə həmçinin Pakistan Quru Qoşunlarının qərargah rəisi Asim Munir də iştirak edir.

    NYT: Переговоры Ирана и США в Исламабаде прошли в дружественной атмосфере

    Son xəbərlər

    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti