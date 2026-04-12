Трамп: Исход переговоров в Исламабаде не имеет значения, мы победили

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит исход переговоров между США и Ираном в Пакистане, поскольку Вашингтон, по его словам, уже вышел из этой войны победителем.

Как передает Report, американский лидер сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Дело в том, что мы победили", - отметил Трамп, добавив, что США "полностью разгромили" Иран.

Он повторил свои предыдущие утверждения о том, что США уничтожили иранские ВВС, ВМС и руководство, а сейчас работают над обеспечением свободного прохода через Ормузский пролив.

"Мы откроем пролив, хотя сами им не пользуемся, потому что им пользуется много других стран в мире, которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают. Не знаю, в чем дело, но НАТО нам не помогло", - заявил глава Белого дома.

Отметим, что переговоры высокопоставленных делегаций США и Ирана в Исламабаде продолжаются почти восемь часов.