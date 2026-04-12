    Трамп: Исход переговоров в Исламабаде не имеет значения, мы победили

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит исход переговоров между США и Ираном в Пакистане, поскольку Вашингтон, по его словам, уже вышел из этой войны победителем.

    Как передает Report, американский лидер сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    "Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Дело в том, что мы победили", - отметил Трамп, добавив, что США "полностью разгромили" Иран.

    Он повторил свои предыдущие утверждения о том, что США уничтожили иранские ВВС, ВМС и руководство, а сейчас работают над обеспечением свободного прохода через Ормузский пролив.

    "Мы откроем пролив, хотя сами им не пользуемся, потому что им пользуется много других стран в мире, которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают. Не знаю, в чем дело, но НАТО нам не помогло", - заявил глава Белого дома.

    Отметим, что переговоры высокопоставленных делегаций США и Ирана в Исламабаде продолжаются почти восемь часов.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Кризис в Ормузском проливе
    Tramp: İslamabaddakı danışıqların nəticəsinin əhəmiyyəti yoxdur, biz qalib gəldik

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей