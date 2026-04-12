В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 12 апреля, 2026
- 01:54
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:47 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 74 км.
