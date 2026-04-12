Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 12 апреля, 2026
    • 01:54
    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:47 по местному времени.

    Очаг залегал на глубине 74 км.

    Землетрясение в Каспийском море Республиканский центр сейсмологической службы
    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

