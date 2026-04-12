В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:47 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 74 км.