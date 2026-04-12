Православные христиане Азербайджана отмечают Пасху

В ночь на 12 апреля в православных храмах Баку и регионов Азербайджана прошли пасхальные службы.

Как сообщает Report, Воскресение Христово, или Пасха, является одним из самых важных христианских праздников.

В преддверии праздника президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к православной христианской общине с поздравительным посланием.

"Обеспечение в нашей стране демократическо-правовых принципов создает каждому, независимо от языка, религии и этнической принадлежности, в том числе христианской общине, широкие возможности для сохранения своих традиций, языка и культуры. С удовлетворением хочу отметить, что наши соотечественники-христиане активно участвуют в общественно-политической, социально-культурной жизни, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего независимого государства", - говорилось в послании главы государства.

Report представляет фоторепортаж с праздничного богослужения в полночь в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц, которое возглавил епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий.