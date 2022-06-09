Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.
Как передает Report, в соболезновании говорится:
"Уважаемый господин президент.
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед-Йезд.
В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".