Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Как передает Report, в соболезновании говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед-Йезд.

В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".