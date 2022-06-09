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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.
В регионе
9 июня 2022 г. 18:56
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Как передает Report, в соболезновании говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед-Йезд.

В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev extends condolences to Iranian President
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İran Prezidentinə başsağlığı verib

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