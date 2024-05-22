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Силовики в Кыргызстане задержали семь подозреваемых в нападении на иностранцев

Силовики в Кыргызстане задержали семь подозреваемых в нападении на иностранцев Сотрудники МВД Кыргызстана задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных.
В регионе
22 мая 2024 г. 12:02
Силовики в Кыргызстане задержали семь подозреваемых в нападении на иностранцев

Сотрудники МВД Кыргызстана задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Восемнадцатого мая 2024 года неизвестные лица находясь на пересечении улиц 7 Апреля и проспекта Чуй, имея цели распространения негативных сообщений, грубо нарушая нормы общественного порядка, для организации массовых беспорядков в стране, незаконно проникли в общежитие, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан", - сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время сотрудниками проводятся активные следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц.

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