Силовики в Кыргызстане задержали семь подозреваемых в нападении на иностранцев

Сотрудники МВД Кыргызстана задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных.

Сотрудники МВД Кыргызстана задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Восемнадцатого мая 2024 года неизвестные лица находясь на пересечении улиц 7 Апреля и проспекта Чуй, имея цели распространения негативных сообщений, грубо нарушая нормы общественного порядка, для организации массовых беспорядков в стране, незаконно проникли в общежитие, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан", - сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время сотрудниками проводятся активные следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц.