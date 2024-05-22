СК Армении расследует информацию о тысячах "вагнеровцев" в стране

Следственный комитет Армении продолжает проверку сведений о присутствии 12 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер" в стране.

Следственный комитет Армении продолжает проверку сведений о присутствии 12 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер" в стране.

Как передает Report, об этом в ведомстве сообщили Sputnik-Армения.

"Сообщаем, что по инициированному в Главном следственном управлении СНБ уголовному производству, связанному с публикациями о присутствии в Армении бойцов ЧВК "Вагнер", в Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного порядка и общественной безопасности СК Армении проводится следствие," - говорится в ответе ведомства.

В сентябре 2023 года премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте о том, что сообщения о прибытии в Армению членов ЧВК "Вагнер" были опубликованы в Telegram-каналах, и Служба национальной безопасности (СНБ) в рамках своих полномочий проверяет эти сведения.

Отметим, что информация о присутствии в Армении "вагнеровцев" распространилась перед выборами в Совет старейшин Еревана. Сначала речь шла о 3 тыс. человек, потом появились утверждения о 12 тыс. Утверждалось, что они должны были "осуществить переворот и отстранить от власти премьера".