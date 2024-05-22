Индия объявила красный уровень тревоги на севере

Метеорологический департамент Индии (IMD) объявил красный уровень тревоги на ближайшие пять дней для нескольких районов северной Индии, где стоит сильная жара.

Метеорологический департамент Индии (IMD) объявил красный уровень тревоги на ближайшие пять дней для нескольких районов северной Индии, где стоит сильная жара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, максимальная температура в этих районах, согласно данным ведомства, может превышать 47 градусов по Цельсию.

"Волна сильной жары отмечена во многих частях штатов Раджастан, Пенджаб, Харьяна, национальном столичном округе Дели, в штате Чандигарх и ряде районов штата Уттар-Прадеш", - говорится в заявлении IMD.

В Нью-Дели за сутки температура несколько снизилась: средняя максимальная температура по городу составила 42,4 градуса по Цельсию, что на 2 градуса выше сезонной нормы. Сутками ранее этот показатель составлял 44,1 градуса.

Самая высокая температура была отмечена в пригороде Наджафгарх на юго-западе агломерации, где максимальная температура составила 43,9 градуса, при этом 20 мая там была зафиксирована температура 47,4 градуса. В то же время минимальная ночная температура в городе взлетела до 30,7 градуса, что стало самым высоким показателем за сезон. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие сутки столбик термометра в столице может вновь начать подниматься.