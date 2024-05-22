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Премьер Пакистана посетит Иран для участия в церемонии прощания с Раиси

Премьер Пакистана посетит Иран для участия в церемонии прощания с Раиси Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Иран, чтобы выразить соболезнования народу страны и принять участие в официальной церемонии прощания с президентом Сейедом Ибрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими иранскими официал
В регионе
22 мая 2024 г. 08:55
Премьер Пакистана посетит Иран для участия в церемонии прощания с Раиси

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Иран, чтобы выразить соболезнования народу страны и принять участие в официальной церемонии прощания с президентом Сейедом Ибрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими иранскими официальными лицами, погибшими в результате авиакатастрофы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пакистанском МИД.

Согласно информации, премьер-министр отправится в Иран 22 мая. Он также проведет встречи с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и исполняющим обязанности президента Мохаммадом Мохбером.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.

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Версия на английском языке Pakistani PM to attend funeral of Ebrahim Raisi
Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif Rəisi ilə vidalaşmaq üçün İrana səfər edəcək

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