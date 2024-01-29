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ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в церкви в Стамбуле

ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в церкви в Стамбуле Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в церкви в Стамбуле.
В регионе
29 января 2024 г. 02:42
ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в церкви в Стамбуле

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в церкви в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков в Telegram.

Ранее с аналогичным предположением выступил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Оба человека, совершившие убийство, были пойманы. Мы считаем, что эти двое иностранцев, один из Таджикистана, другой из России, являются членами ИГИЛ", - указал министр.

Напомним, что нападение произошло 28 января около 11:40 по местному времени (12:40 бакинское время) в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, убив турецкого гражданина 1972 года рождения.

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