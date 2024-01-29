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Стрелявшие в стамбульской церкви, предположительно, являются членами ИГИЛ, по делу задержаны до 50 человек

Стрелявшие в стамбульской церкви, предположительно, являются членами ИГИЛ, по делу задержаны до 50 человек В связи с вооруженным инцидентом в церкви Святой Марии в Стамбуле задержано 47 человек, устроившие стрельбу лица, предположительно, являются членами террористической группировки ИГИЛ.
В регионе
29 января 2024 г. 01:57
Стрелявшие в стамбульской церкви, предположительно, являются членами ИГИЛ, по делу задержаны до 50 человек

В связи с вооруженным инцидентом в церкви Святой Марии в Стамбуле задержано 47 человек, устроившие стрельбу лица, предположительно, являются членами террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая на пресс-конференции.

По его словам, в течение дня полицейские произвели обыски по 30 различным адресам.

"Задержаны 47 человек. Оба человека, совершившие убийство, были пойманы. Мы считаем, что эти двое иностранцев, один из Таджикистана, другой из России, являются членами ИГИЛ", - отметил министр.

А.Ерликая добавил, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda kilsədəki silahlı insidentlə bağlı 50-yə yaxın şəxs saxlanılıb

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