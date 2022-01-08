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Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе

Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе «Наше желание и надежда – понять и держать руку мира, протянутую Армении Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это возможность воспользоваться. Речь идет о превращении всего региона - Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России, Ирана - в остро
В регионе
8 января 2022 г. 19:09
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
Хулуси Акар

"Наше желание и надежда - понять и держать руку мира, протянутую Армении Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это возможность воспользоваться. Речь идет о превращении всего региона - Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России, Ирана - в островок стабильности".

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о событиях в Азербайджане.

"Азербайджан - наш дорогой брат. Мы поддерживаем ее во всех делах", - сказал он.

Хулуси Акар отметил, что целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе.

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