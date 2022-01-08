Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе

«Наше желание и надежда – понять и держать руку мира, протянутую Армении Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это возможность воспользоваться. Речь идет о превращении всего региона - Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России, Ирана - в остро

"Наше желание и надежда - понять и держать руку мира, протянутую Армении Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это возможность воспользоваться. Речь идет о превращении всего региона - Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России, Ирана - в островок стабильности".

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о событиях в Азербайджане.

"Азербайджан - наш дорогой брат. Мы поддерживаем ее во всех делах", - сказал он.

Хулуси Акар отметил, что целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе.