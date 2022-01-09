Хулуси Акар: Мы и дальше будем с Азербайджаном как "два государства, одна нация"

"Мы пережили трагедии и трудности истории с нашими азербайджанскими братьями, и в будущем будем вместе в горе и радости концепцией "два государства, одна нация".
Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии поминовения павших героев операции Сарыкамыш в провинции Карс.
"В этот день памяти шехидов Сарыкамыша мы выражаем благодарность азербайджанским братьям, которые помогли нашим солдатам, попавшими в плен на Кавказском фронте. "Благодаря помощи азербайджанских тюрков наши воины смогли выжить в самых неблагоприятных условиях в лагере для военнопленных на острове Наргин", - сказал Акар.