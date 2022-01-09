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Хулуси Акар: Мы и дальше будем с Азербайджаном как "два государства, одна нация"

Хулуси Акар: Мы и дальше будем с Азербайджаном как "два государства, одна нация" "Мы пережили трагедии и трудности истории с нашими азербайджанскими братьями, и в будущем будем вместе в горе и радости концепцией "два государства, одна нация".
В регионе
9 января 2022 г. 17:24
Хулуси Акар: Мы и дальше будем с Азербайджаном как два государства, одна нация

"Мы пережили трагедии и трудности истории с нашими азербайджанскими братьями, и в будущем будем вместе в горе и радости концепцией "два государства, одна нация".

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии поминовения павших героев операции Сарыкамыш в провинции Карс.

"В этот день памяти шехидов Сарыкамыша мы выражаем благодарность азербайджанским братьям, которые помогли нашим солдатам, попавшими в плен на Кавказском фронте. "Благодаря помощи азербайджанских тюрков наши воины смогли выжить в самых неблагоприятных условиях в лагере для военнопленных на острове Наргин", - сказал Акар.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Azərbaycanla “iki dövlət, bir millət” anlayışı ilə birlikdə olmağa davam edəcəyik”

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