Хулуси Акар: Мы и дальше будем с Азербайджаном как "два государства, одна нация"

Хулуси Акар: Мы и дальше будем с Азербайджаном как "два государства, одна нация"

"Мы пережили трагедии и трудности истории с нашими азербайджанскими братьями, и в будущем будем вместе в горе и радости концепцией "два государства, одна нация".

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