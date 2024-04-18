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Хроника Западного Азербайджана: Гемерли - село, названное в честь тюрок-киммерийцев

Хроника Западного Азербайджана: Гемерли - село, названное в честь тюрок-киммерийцев В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о Гемерлинском районе, где в отношении местного тюрко-мусульманского населения были совершены зверства со стороны армян с подачи их попечит
В регионе
18 апреля 2024 г. 01:45
Хроника Западного Азербайджана: Гемерли - село, названное в честь тюрок-киммерийцев

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о Гемерлинском районе, где в отношении местного тюрко-мусульманского населения были совершены зверства со стороны армян с подачи их попечителей.

Как передает Report, в материале под названием "Гемерли - село, названное в честь тюрок-киммерийцев", рассказывается о том, как на протяжении всей истории нахождения на наших землях хаи использовали все ухищрения в целях воплощения в жизнь химеры под названием "Великая Армения".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Qəmərli niyə Artaşat rayonu adlandırılıb?

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