Хроника Западного Азербайджана: Гемерли - село, названное в честь тюрок-киммерийцев

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о Гемерлинском районе, где в отношении местного тюрко-мусульманского населения были совершены зверства со стороны армян с подачи их попечит

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" под авторством журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о Гемерлинском районе, где в отношении местного тюрко-мусульманского населения были совершены зверства со стороны армян с подачи их попечителей.

Как передает Report, в материале под названием "Гемерли - село, названное в честь тюрок-киммерийцев", рассказывается о том, как на протяжении всей истории нахождения на наших землях хаи использовали все ухищрения в целях воплощения в жизнь химеры под названием "Великая Армения".