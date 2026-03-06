HRANA: Число погибших при операции США и Израиля в Иране достигло 1168

Число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану достигло 1 168.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете организации Human Rights Activist News Agency (HRANA).

Согласно информации, с 28 февраля в результате атак погибли 1 168 человек, включая 194 несовершеннолетних.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.