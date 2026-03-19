    Хосейн Дехган стал преемником Али Лариджани

    В регионе
    • 19 марта, 2026
    • 14:19
    Экс-министр обороны Ирана Хосейн Дехган назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики после гибели Али Лариджани.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Didban Iran.

    Хосейн Дехган занимал пост министра обороны Ирана в 2013–2017гг и являлся советником верховного лидера Али Хаменеи по оборонной промышленности.

    Отметим, что 18 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Али Лариджани был ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля. Позднее информацию о гибели Лариджани подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Əli Laricaninin yerinə Hüseyn Dehqan təyin olunub
