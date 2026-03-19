    Əli Laricaninin yerinə Hüseyn Dehqan təyin olunub

    • 19 mart, 2026
    • 14:22
    Əli Laricaninin yerinə Hüseyn Dehqan təyin olunub

    İranın sabiq müdafiə naziri Hüseyn Dehqan Əli Laricaninin ölümündən sonra İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Didban Iran" portal məlumat yayıb.

    Hüseyn Dehqan 2013-2017-ci illərdə İranın müdafiə naziri vəzifəsində çalışıb və mərhum ali lider Əli Xameneinin müdafiə sənayesi üzrə müşaviri olub.

    Qeyd edək ki, martın 18-də İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats Əli Laricaninin İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin zərbəsi nəticəsində öldürüldüyünü bildirib. Daha sonra İran Prezidenti Məsud Pezeşkian da Laricaninin ölümünü təsdiqləyib.

    Хосейн Дехган стал преемником Али Лариджани

