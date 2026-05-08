İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıb

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 10:51
    Neftçinin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıb

    "Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın Misli Premyer Liqasında vurduğu qolun videosu sosial mediada 22 milyondan artıq baxış toplayıb.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar"ın rəsmi instaqram səhifəsində yayımlanan postun izlənmə sayı hələ də artmaqda davam edir.

    27 yaşlı cinah oyunçusunun həmin videosuna 800 mindən çox bəyənmə və 1300-dən artıq şərh yazılıb.

    Qeyd edək ki, Venesueladan olan futbolçu Misli Premyer Liqasının XXX turda səfərdə "Karvan-Yevlax" üzərində 3:0 hesablı qələbə ilə başa çatan görüşdə komandasının sonuncu qolunu vurub.

    Freddi Varqas Neftçi FK Karvan-Yevlax FK Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    11:04

    Baş prokuror Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:03

    Zaur Qurbanov: "Bir çox yerli şirkətlərdə risklərin idarəetmə sistemi formalaşmayıb"

    Biznes
    10:55
    Foto

    Baş Prokurorluqda Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    10:54

    Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartları ilə uyğun səviyyəsi 90 %-i keçib

    Maliyyə
    10:51

    KOBİA "Caspian Oil and Gas" sərgisində KOB-lar üçün xüsusi stend quracaq

    Biznes
    10:51

    İndoneziyada vulkan püskürməsi nəticəsində 2 alpinist ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:51
    Video

    "Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıb

    Futbol
    10:46

    Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilib

    Milli Məclis
    10:43

    Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti