"Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıb
Futbol
- 08 may, 2026
- 10:51
"Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın Misli Premyer Liqasında vurduğu qolun videosu sosial mediada 22 milyondan artıq baxış toplayıb.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar"ın rəsmi instaqram səhifəsində yayımlanan postun izlənmə sayı hələ də artmaqda davam edir.
27 yaşlı cinah oyunçusunun həmin videosuna 800 mindən çox bəyənmə və 1300-dən artıq şərh yazılıb.
Qeyd edək ki, Venesueladan olan futbolçu Misli Premyer Liqasının XXX turda səfərdə "Karvan-Yevlax" üzərində 3:0 hesablı qələbə ilə başa çatan görüşdə komandasının sonuncu qolunu vurub.
Son xəbərlər
11:04
Baş prokuror Masallıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:03
Zaur Qurbanov: "Bir çox yerli şirkətlərdə risklərin idarəetmə sistemi formalaşmayıb"Biznes
10:55
Foto
Baş Prokurorluqda Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilibDaxili siyasət
10:54
Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartları ilə uyğun səviyyəsi 90 %-i keçibMaliyyə
10:51
KOBİA "Caspian Oil and Gas" sərgisində KOB-lar üçün xüsusi stend quracaqBiznes
10:51
İndoneziyada vulkan püskürməsi nəticəsində 2 alpinist ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:51
Video
"Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıbFutbol
10:46
Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilibMilli Məclis
10:43