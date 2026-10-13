Посол: В Азербайджане существуют давние традиции мирного сосуществования религиозных общин

В Азербайджане существуют давние традиции мирного сосуществования представителей различных религиозных и этнических общин, а страна привержена продвижению межрелигиозной гармонии.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил на мероприятии Американского центра религиозной свободы.

"Хазар Ибрагим принял участие во встрече лидеров веры и общин, организованной Американским центром религиозной свободы в Аризоне", - говорится в сообщении на странице посольства в соцсети "X".

Отмечается, что встреча предоставила возможность для обмена мнениями о межрелигиозном диалоге, религиозной гармонии, мультикультурализме и важности укрепления взаимопонимания и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами.