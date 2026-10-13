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    Посол: В Азербайджане существуют давние традиции мирного сосуществования религиозных общин

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 19:22
    Посол: В Азербайджане существуют давние традиции мирного сосуществования религиозных общин

    В Азербайджане существуют давние традиции мирного сосуществования представителей различных религиозных и этнических общин, а страна привержена продвижению межрелигиозной гармонии.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил на мероприятии Американского центра религиозной свободы.

    "Хазар Ибрагим принял участие во встрече лидеров веры и общин, организованной Американским центром религиозной свободы в Аризоне", - говорится в сообщении на странице посольства в соцсети "X".

    Отмечается, что встреча предоставила возможность для обмена мнениями о межрелигиозном диалоге, религиозной гармонии, мультикультурализме и важности укрепления взаимопонимания и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

    Хазар Ибрагим Межрелигиозный диалог Азербайджано-американские отношения
    Xəzər İbrahim: Azərbaycan dini icmalar arasında sülh şəraitində birgəyaşayışı təşviq edir
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