Xəzər İbrahim: Azərbaycan dini icmalar arasında sülh şəraitində birgəyaşayışı təşviq edir
- 13 oktyabr, 2026
- 19:08
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Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahim Amerika Dini Azadlıq Mərkəzində olub və Bakının müxtəlif dini, etnik icmalar arasında sülh şəraitində birgəyaşayış üzrə uzunmüddətli ənənələrini və ölkənin dinlərarası harmoniyanı təşviq etməyə sadiqliyini vurğulayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"Xəzər İbrahim Amerika Dini Azadlıq Mərkəzi tərəfindən Arizonada təşkil edilən inanc və icma liderlərinin toplantısında iştirak edib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, görüş dinlərarası dialoq, dini harmoniya, multikulturalizm və Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatlar arasında qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün imkan yaradıb.
Ambassador Ibrahim @hazar_khazar participated in a gathering of faith and community leaders in #Arizona, organized by the American Center for Religious Freedom @AcrfInfo. The meeting provided an opportunity to exchange views on #interfaith dialogue, religious harmony, multiculturalism, and the importance of strengthening mutual understanding and cooperation between Azerbaijan and the United States 🇦🇿🇺🇸. Ambassador Ibrahim highlighted Azerbaijan’s longstanding traditions of peaceful coexistence among diverse religious and ethnic communities and the country’s commitment to promoting interfaith harmony.— Embassy of Azerbaijan in the U.S. (@azembassyus) October 13, 2026