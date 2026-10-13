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    Xəzər İbrahim: Azərbaycan dini icmalar arasında sülh şəraitində birgəyaşayışı təşviq edir

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 19:08
    Xəzər İbrahim: Azərbaycan dini icmalar arasında sülh şəraitində birgəyaşayışı təşviq edir

    Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahim Amerika Dini Azadlıq Mərkəzində olub və Bakının müxtəlif dini, etnik icmalar arasında sülh şəraitində birgəyaşayış üzrə uzunmüddətli ənənələrini və ölkənin dinlərarası harmoniyanı təşviq etməyə sadiqliyini vurğulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Xəzər İbrahim Amerika Dini Azadlıq Mərkəzi tərəfindən Arizonada təşkil edilən inanc və icma liderlərinin toplantısında iştirak edib", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, görüş dinlərarası dialoq, dini harmoniya, multikulturalizm və Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatlar arasında qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün imkan yaradıb.

    Xəzər İbrahim Azərbaycanın ABŞ səfirliyi Dini tolerantlıq
    Посол: В Азербайджане существуют давние традиции мирного сосуществования религиозных общин
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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