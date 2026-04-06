"Хатам аль-Анбия": США нанесли удар по своим самолетам в Исфахане

США нанесли авиаудар по своим авиационным средствам, которые были вынуждены совершить аварийную посадку в Исфахане после нейтрализации иранским ПВО.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана.

В военном ведомстве отметили, что иранские вооруженные силы 5 апреля сбили несколько американских воздушных судов, в том числе два военно-транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk американских военных.

"Поврежденные воздушные суда были вынуждены совершить аварийную посадку на юге провинции Исфахан. После этого авиационные средства и их экипажи, окруженные иранскими военными, подверглись авиаудару со стороны самих США", - говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.