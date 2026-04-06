    "Хатам аль-Анбия": США нанесли удар по своим самолетам в Исфахане

    • 06 апреля, 2026
    • 01:22
    Хатам аль-Анбия: США нанесли удар по своим самолетам в Исфахане

    США нанесли авиаудар по своим авиационным средствам, которые были вынуждены совершить аварийную посадку в Исфахане после нейтрализации иранским ПВО.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана.

    В военном ведомстве отметили, что иранские вооруженные силы 5 апреля сбили несколько американских воздушных судов, в том числе два военно-транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk американских военных.

    "Поврежденные воздушные суда были вынуждены совершить аварийную посадку на юге провинции Исфахан. После этого авиационные средства и их экипажи, окруженные иранскими военными, подверглись авиаудару со стороны самих США", - говорится в заявлении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Хатам аль-Анбия
    "Xatəm əl-Ənbiya": ABŞ İsfahanda öz təyyarələrinə zərbə endirib

    Последние новости

    19:47

    У Минэкономики Армении произошла стрельба, один человек ранен

    В регионе
    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    Лента новостей