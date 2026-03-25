    "Хатам аль-Анбия": Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 25 марта, 2026
    • 20:08
    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке и требует вывода американских войск из региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Ибрагим Зульфагари.

    "Поскольку все американские базы в регионе уничтожены, американские командиры и военнослужащие, спасаясь бегством, скрываются в убежищах за пределами баз. Мы разыскиваем их и призываем жителей региона сообщать о местах, где они скрываются, а также требовать вывода американских военных из региона ради собственной безопасности", - сказал он во время брифинга.

    Отметим, что Иран, отвергнув предложение США о прекращении продолжающейся войны, заявил, что завершение конфликта возможно лишь в сроки и на условиях, определенных Тегераном.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Хатам аль-Анбия Ибрагим Зульфагари
    "Xatəm əl-Ənbiya": İran Yaxın Şərqdəki bütün ABŞ bazalarını məhv edib
    Ты - Король

