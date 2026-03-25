"Хатам аль-Анбия": Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке и требует вывода американских войск из региона.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Ибрагим Зульфагари.

"Поскольку все американские базы в регионе уничтожены, американские командиры и военнослужащие, спасаясь бегством, скрываются в убежищах за пределами баз. Мы разыскиваем их и призываем жителей региона сообщать о местах, где они скрываются, а также требовать вывода американских военных из региона ради собственной безопасности", - сказал он во время брифинга.

Отметим, что Иран, отвергнув предложение США о прекращении продолжающейся войны, заявил, что завершение конфликта возможно лишь в сроки и на условиях, определенных Тегераном.