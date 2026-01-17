Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране

    В регионе
    • 17 января, 2026
    • 15:10
    Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране

    Президент США Дональд Трамп несет ответственность за жертвы и разрушения при беспорядках, в которые переросли акции протеста в Иране.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Press TV", об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    "Президент США несет ответственность за жертвы, ущерб, лживые обвинения против народа Ирана", - приводит телеканал его слова.

    Напомним, что протесты в Иране начались в конце 2025 года в связи с ухудшением экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки. По различным оценкам, при столкновениях полиции и демонстрантов погибли от 2,6 тыс. до 3 тыс. человек, более 10 тыс. человек были арестованы.

    Али Хаменеи Иран Протесты в Иране Дональд Трамп США
    Xamənei: ABŞ Prezidenti İrandakı iğtişaşlarda baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır

    Последние новости

    15:14

    Семь человек задержаны во время протеста перед посольством Ирана в Ереване

    В регионе
    15:10

    Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране

    В регионе
    15:09

    В Баку пять человек задержаны по подозрению в краже

    Происшествия
    15:08

    Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в России

    Другие страны
    14:59

    Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному плану

    Другие страны
    14:54

    Азербайджан начал импортировать гвоздику из Таиланда

    Бизнес
    14:40

    В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на остров

    Другие страны
    14:30

    Началась аккредитация СМИ на WUF13

    Инфраструктура
    14:13

    "Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"

    Футбол
    Лента новостей