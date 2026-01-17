Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране
В регионе
- 17 января, 2026
- 15:10
Президент США Дональд Трамп несет ответственность за жертвы и разрушения при беспорядках, в которые переросли акции протеста в Иране.
Как сообщает Report со ссылкой на "Press TV", об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Президент США несет ответственность за жертвы, ущерб, лживые обвинения против народа Ирана", - приводит телеканал его слова.
Напомним, что протесты в Иране начались в конце 2025 года в связи с ухудшением экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки. По различным оценкам, при столкновениях полиции и демонстрантов погибли от 2,6 тыс. до 3 тыс. человек, более 10 тыс. человек были арестованы.
