Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в Иране

Президент США Дональд Трамп несет ответственность за жертвы и разрушения при беспорядках, в которые переросли акции протеста в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на "Press TV", об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Президент США несет ответственность за жертвы, ущерб, лживые обвинения против народа Ирана", - приводит телеканал его слова.

Напомним, что протесты в Иране начались в конце 2025 года в связи с ухудшением экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки. По различным оценкам, при столкновениях полиции и демонстрантов погибли от 2,6 тыс. до 3 тыс. человек, более 10 тыс. человек были арестованы.