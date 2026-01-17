Xamənei: ABŞ Prezidenti İrandakı iğtişaşlarda baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda etiraz aksiyalarının iğtişaşlara çevrildiyi zaman baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır.

    "Report"un "Press TV"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın ali lideri ayətullah Əli Xamənei bildirib.

    "Donald Tramp qurbanlar, zərər, İran xalqına qarşı yalan ittihamlara görə məsuliyyət daşıyır", - o qeyd edib.

