Xamənei: ABŞ Prezidenti İrandakı iğtişaşlarda baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır
Region
- 17 yanvar, 2026
- 15:23
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda etiraz aksiyalarının iğtişaşlara çevrildiyi zaman baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır.
"Report"un "Press TV"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın ali lideri ayətullah Əli Xamənei bildirib.
"Donald Tramp qurbanlar, zərər, İran xalqına qarşı yalan ittihamlara görə məsuliyyət daşıyır", - o qeyd edib.
