Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Хаменеи: ВМС Ирана готовы вновь нанести поражение США и Израилю

    Хаменеи: ВМС Ирана готовы вновь нанести поражение США и Израилю

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны готовы нанести США и Израилю поражение .

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в обращении Хаменеи, приуроченном к годовщине создания армии.

    "ВМС Ирана готовы вновь нанести поражение США и Израилю", - отмечается в сообщении.

    М. Хаменеи заявил, что иранская армия способна одновременно вести войну против вооруженных сил обеих стран.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

    Müctəba Xamenei: İran HDQ ABŞ və İsrailə yeni məğlubiyyət yaşatmağa hazırdır

